Европа работает над "достаточно точным планом" по отправке войск в Украину – фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Timo Korhonen/EPA)

Европейские столицы работают над "достаточно точным планом" потенциального военного развертывания в Украине в рамках гарантий безопасности после завершения боевых действий, которые будут иметь поддержку со стороны США. Об этом в интервью газете Financial Times сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чиновница утверждает, что существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания войск.

"Гарантии безопасности являются чрезвычайно важными и абсолютно необходимыми. У нас есть четкая дорожная карта, и у нас была договоренность в Белом доме... и эта работа продвигается очень хорошо", – рассказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что столицы работают над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки американцев".

"Президент США Дональд Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было очень четко и неоднократно подтверждено", – уточнила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что на прошлой неделе руководители оборонных ведомств "коалиции желающих" встретились и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых пунктов для эффективного наращивания численности войск".

"Конечно, это всегда требует политического решения соответствующей страны, поскольку развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. [Но] ощущение срочности очень высокое... это движется вперед. Это действительно приобретает форму", – пояснила глава ЕК.

По информации Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения боев.

21 августа глава ОП сообщил, что более трех стран готовы отправить свои войска в Украину в рамках миротворческой миссии после прекращения боевых действий.

26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.