Європа працює над "досить точним планом" щодо відправлення військ до України – фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Timo Korhonen/EPA)

Європейські столиці працюють над "досить точним планом" потенційного військового розгортання в Україні в межах гарантій безпеки після завершення бойових дій, які матимуть підтримку з боку США. Про це в інтерв’ю газеті Financial Times повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Посадовиця стверджує, що існує "чітка дорожня карта" для можливого розгортання військ.

"Гарантії безпеки є надзвичайно важливими та абсолютно необхідними. У нас є чітка дорожня карта, і в нас була домовленість у Білому домі... і ця робота просувається дуже добре", – розповіла фон дер Ляєн.

Вона додала, що столиці працюють над планами "розгортання багатонаціональних військ та підтримки американців".

"Президент США Дональд Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки. Це було дуже чітко і неодноразово підтверджено", – уточнила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що минулого тижня керівники оборонних відомств "коаліції охочих" зустрілися та "розробили досить точні плани", включаючи обговорення "необхідних пунктів для ефективного нарощування чисельності військ".

"Звичайно, це завжди потребує політичного рішення відповідної країни, оскільки розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації. [Але] відчуття терміновості дуже високе... це рухається вперед. Це дійсно набуває форми", – пояснила очільниця ЄК.

За інформацією Bloomberg, близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення боїв.

21 серпня глава ОП повідомив, що понад три країни готові відправити свої війська в Україну в межах миротворчої місії після припинення бойових дій.

26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію та розвідку у межах гарантій безпеки.