FT: США проти відправлення власних військ в Україну, але готові надати авіацію і розвідку

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

США готові надати Україні розвідувальні ресурси та авіаційний контроль за полем бою в межах гарантій безпеки після закінчення бойових дій. Про це Financial Times повідомили обізнані європейські та українські офіційні особи.

Після заяв президента США Дональда Трампа минулого тижня про готовність долучатися до координації безпекових гарантій для України, американські високопосадовці неодноразово заявляли європейським колегам, про що саме йдеться. За їхніми словами, США готові надати "стратегічні засоби забезпечення": розвідку, спостереження і рекогносцировку (ISR), засоби командування та управління, а також засоби протиповітряної оборони.

Неназвані європейські офіційні особи наголосили, що будь-яке розгортання можливе тільки за підтримки та захисту США. Також співрозмовники зазначили, що реалізація американської пропозиції залежить від зобов'язань країн Європи розмістити десятки тисяч миротворців в Україні.

Офіційні особи заявили, що США, як і раніше, виступають проти розміщення власних військ в Україні.

За словами співрозмовників, угоду все ще може бути скасовано.