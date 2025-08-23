Напрацювання по гарантіях безпеки для Києва будуть найближчим часом – Зеленський
Напрацювання щодо безпекових гарантій для України будуть готові найближчими днями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у День державного прапора.
"Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", – розповів глава української держави.
Також сторони обговорили дипломатичну роботу України та партнерів й зустрічі у Вашингтоні.
Зеленський вважає, що зараз є "реальний шанс закінчити цю війну".
"Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми [зі Схоофом] однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями", – розповів президент.
За його словами, необхідний тиск, який змінить позицію Москви, а також зустріч на найвищому рівні, аби "обговорити всі питання".
"Говорили також про наші спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом", – підсумував керівник України.
- Під час візиту до Києва 22 серпня генсек НАТО Рютте заявив, що безпекові гарантії, над якими зараз спільно працюють Україна, США та Європа, мають бути справжніми на відміну від Будапештського меморандуму й Мінських домовленостей.
- Трамп заявив, за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити.
- Керівник ОП Єрмак заявляв, що більш ніж три країни готові направити свої війська в Україну в межах гарантій безпеки після припинення бойових дій.
