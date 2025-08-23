Напрацювання по гарантіях безпеки для Києва будуть найближчим часом – Зеленський

Україна працює спільно зі Штатами та європейцями над цим, розповів глава держави

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Напрацювання щодо безпекових гарантій для України будуть готові найближчими днями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у День державного прапора.

"Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки", – розповів глава української держави.

Також сторони обговорили дипломатичну роботу України та партнерів й зустрічі у Вашингтоні.

Зеленський вважає, що зараз є "реальний шанс закінчити цю війну".

"Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми [зі Схоофом] однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями", – розповів президент.

За його словами, необхідний тиск, який змінить позицію Москви, а також зустріч на найвищому рівні, аби "обговорити всі питання".

"Говорили також про наші спільні проєкти, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Готуємо важливі домовленості та зустріч найближчим часом", – підсумував керівник України.