Росія і далі маніпулює США й особисто Трампом, це починає дуже дратувати американців – Кислиця
Наразі країна-агресор РФ і далі маніпулює Сполученими Штатами та їхнім президентом Дональдом Трампом – і це стає "дуже дратівливим" для американців, вважає перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Таку заяву він зробив в інтерв'ю NBC News.
"Що ж, моя скромна думка у тому, що Росія і далі маніпулює США та персонально президентом Трампом. І я думаю, що це дуже стає дуже дратівливим для американців. Ми [українці] звикли до цього, оскільки ми маємо справу з Москвою й агресією Росії та російськими тактиками і стратегіями з 2014 року. Фактично ми вже у 12 році війни", – розповів дипломат.
Проте, вважає Кислиця, "повільно та поступово" адміністрація Штатів дедалі краще розуміє, що нею маніпулює РФ.
Також Кислиця зауважив, що він "не бачить жодних ознак" того, що з боку Путіна є готовність до змістовних розмов і що російський диктатор готовий до зустрічі у двосторонньому форматі з президентом Володимиром Зеленським або у тристоронньому разом з Трампом.
- 22 серпня президент США заявив, що повідомив Путіну, що незадоволений російським ударом по американському заводу Flex у Мукачеві на Закарпатті.
- Трамп заявив, за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити. Також Трамп похизувався фото з Путіним на Алясці.
- Тим часом Зеленський повідомив, що росіяни роблять все, аби його зустрічі з Путіним не відбулося.
