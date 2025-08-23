Росія і далі маніпулює США й особисто Трампом, це починає дуже дратувати американців – Кислиця

Сергій Кислиця (Фото: Peter Foley / EPA)

Наразі країна-агресор РФ і далі маніпулює Сполученими Штатами та їхнім президентом Дональдом Трампом – і це стає "дуже дратівливим" для американців, вважає перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Таку заяву він зробив в інтерв'ю NBC News.

"Що ж, моя скромна думка у тому, що Росія і далі маніпулює США та персонально президентом Трампом. І я думаю, що це дуже стає дуже дратівливим для американців. Ми [українці] звикли до цього, оскільки ми маємо справу з Москвою й агресією Росії та російськими тактиками і стратегіями з 2014 року. Фактично ми вже у 12 році війни", – розповів дипломат.

Проте, вважає Кислиця, "повільно та поступово" адміністрація Штатів дедалі краще розуміє, що нею маніпулює РФ.

Також Кислиця зауважив, що він "не бачить жодних ознак" того, що з боку Путіна є готовність до змістовних розмов і що російський диктатор готовий до зустрічі у двосторонньому форматі з президентом Володимиром Зеленським або у тристоронньому разом з Трампом.