Трамп заявив, що висловив Путіну незадоволення ударом РФ по американському заводу в Мукачеві
Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомив російському диктатору Володимиру Путіну, що "дуже незадоволений" російським ударом по американському заводу Flex у Мукачево на Закарпатті. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті.
Журналістка запитала, чи говорив він з Путіним щодо атаки РФ по цьому підприємству.
"Я сказав йому, що я не задоволений цим, і я не задоволений нічим, що має відношення до цієї війни", – відповів Трамп.
Він знову повторив, що "ми побачимо, що трапиться" у мирному врегулюванні у подальші два тижні.
"Я думаю, що впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким шляхом це піде. І мені краще бути дуже задоволеним", – наголосив керівник Штатів.
- У ніч проти 21 серпня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши 40 ракет і 574 дрони.
- Під удар у тому числі потрапило американське підприємство Flex у Мукачево, яке виробляє електроніку. У місті постраждали 26 осіб. У Львові через атаку є загибла та троє поранених. Також удар прийшовся по Запоріжжю.
- Станом на ранок 22 серпня рятувальники продовжували гасити пожежу на підприємстві у Мукачево.
