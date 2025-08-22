Трамп заявив, що висловив Путіну незадоволення ударом РФ по американському заводу в Мукачеві

Керівник Штатів заявив, що "не задоволений нічим, що має відношення до цієї війни"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що повідомив російському диктатору Володимиру Путіну, що "дуже незадоволений" російським ударом по американському заводу Flex у Мукачево на Закарпатті. Про це керівник Штатів повідомив під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті.

Журналістка запитала, чи говорив він з Путіним щодо атаки РФ по цьому підприємству.

"Я сказав йому, що я не задоволений цим, і я не задоволений нічим, що має відношення до цієї війни", – відповів Трамп.

Він знову повторив, що "ми побачимо, що трапиться" у мирному врегулюванні у подальші два тижні.

"Я думаю, що впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, яким шляхом це піде. І мені краще бути дуже задоволеним", – наголосив керівник Штатів.

