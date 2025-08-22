Трамп заявил, что выразил Путину недовольство ударом РФ по американскому заводу в Мукачево

Руководитель Штатов заявил, что "не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне"

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщил российскому диктатору Владимиру Путину, что "очень недоволен" российским ударом по американскому заводу Flex в Мукачево на Закарпатье. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с прессой в Овальном кабинете.

Журналистка спросила, говорил ли он с Путиным относительно атаки РФ по этому предприятию.

"Я сказал ему, что я не доволен этим, и я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне", – ответил Трамп.

Он снова повторил, что "мы увидим, что случится" в мирном урегулировании в последующие две недели.

"Я думаю, что в течение следующих двух недель мы узнаем, каким путем это пойдет. И мне лучше быть очень довольным", – подчеркнул руководитель Штатов.

