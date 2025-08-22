Трамп заявил, что выразил Путину недовольство ударом РФ по американскому заводу в Мукачево
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщил российскому диктатору Владимиру Путину, что "очень недоволен" российским ударом по американскому заводу Flex в Мукачево на Закарпатье. Об этом руководитель Штатов сообщил во время общения с прессой в Овальном кабинете.
Журналистка спросила, говорил ли он с Путиным относительно атаки РФ по этому предприятию.
"Я сказал ему, что я не доволен этим, и я не доволен ничем, что имеет отношение к этой войне", – ответил Трамп.
Он снова повторил, что "мы увидим, что случится" в мирном урегулировании в последующие две недели.
"Я думаю, что в течение следующих двух недель мы узнаем, каким путем это пойдет. И мне лучше быть очень довольным", – подчеркнул руководитель Штатов.
- В ночь на 21 августа Россия устроила одну из самых массированных атак на Украину, запустив 40 ракет и 574 дрона.
- В том числе под удар попало американское предприятие Flex в Мукачево, которое производит электронику. В городе пострадали 26 человек. Во Львове из-за атаки есть погибшая и трое раненых. Также удар пришелся по Запорожью.
- По состоянию на утро 22 августа спасатели продолжали тушить пожар на предприятии в Мукачево.
Комментарии (0)