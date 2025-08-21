Ночью Россия запустила по Украине 614 средств воздушного нападения, из них 40 – ракеты
Во время массированной комбинированной атаки в ночь на 21 августа Россия использовала 40 ракет и 574 беспилотника. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Всего было 614 средств воздушного нападения: 574 "шахеда" и дрона-имитатора, а также четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 19 крылатых ракет Х-101, 14 крылатых ракет "Калибр" и одна ракета неустановленного типа (запущена из временно оккупированного Крыма).
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей: 546 БпЛА, один "Кинжал", 18 ракет Х-101, 12 "Калибров".
Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) еще на трех.
- В основном дроны и ракеты летели в сторону западной части Украины, однако есть последствия и в других регионах, в частности было два удара по Запорожью.
- Впервые за полномасштабную войну враг атаковал ракетами и БпЛА Мукачево. Там 12 пострадавших и сильный пожар на предприятии. Во Львове один человек погиб и двое пострадали.
