Ночью Россия запустила по Украине 614 средств воздушного нападения, из них 40 – ракеты

Последствия атаки в Мукачево (Фото: Telegram / dmytro_lubinetzs)

Во время массированной комбинированной атаки в ночь на 21 августа Россия использовала 40 ракет и 574 беспилотника. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Всего было 614 средств воздушного нападения: 574 "шахеда" и дрона-имитатора, а также четыре аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, 19 крылатых ракет Х-101, 14 крылатых ракет "Калибр" и одна ракета неустановленного типа (запущена из временно оккупированного Крыма).

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей: 546 БпЛА, один "Кинжал", 18 ракет Х-101, 12 "Калибров".

Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) еще на трех.