В Покровске российские войска продвигались в среднем примерно на 120 метров в день, заявил чиновник Альянса

Захват той части Донецкой области, которую контролируют Вооруженные Силы Украины, не является реальным для россиян по меньшей мере год. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса на брифинге перед встречей министров иностранных дел, передает корреспондентка LIGA.net.

"Захват остальной части Донецкой области не является реальной возможностью для россиян как минимум еще год-два", – сказал чиновник.

Он привел пример с городом Покровск Донецкой области. По его словам, россияне впервые зашли в населенный пункт в конце июля. Они продвигались в среднем примерно на 120 метров в день.

"Таким образом, Россия столкнулась со значительными трудностями, и ей все еще трудно закрепить свои успехи, учитывая время и силы, которые она потратила на эти усилия", – добавил чиновник.