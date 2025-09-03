Зеленский об ультиматуме России по Донбассу: Это очень мощная часть нашей линии обороны

Диктатор РФ много раз врал, поэтому доверять и отдавать ему территории нельзя ни в коем случае, заявил президент

Владимир Зеленский и Метте Фредериксен (Фото: ОП)

На территории Донбасса сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, а Россия за более чем три года полномасштабного вторжения не смогла оккупировать даже 30% одной области. Об этом на брифинге в Дании сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об отказе от территории в обмен на мир.

Глава государства заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину никто не доверяет.

"Знаете, для кого-то это просто территория. А для нас это наша жизнь, наша история, наша Конституция. Это дома, это семьи, это много-много аспектов, которые являются очень чувствительными", – сказал Зеленский.

Он добавил, что те люди, которые оставили свои дома из-за бомбежки или оккупации, они бы хотели вернуться.

"Когда мы все говорим, что не доверяем Путину, это означает, что нет какого-то разумного подхода в виде обмена территориями. Если вы не доверяете этому человеку. Если этот человек частично оккупировал вас. Если вы понимаете все аспекты полномасштабной войны. Если кто-то поддерживает эту безумную идею, кто может вам дать гарантии, что Путин не будет продолжать. Никто не может дать гарантий", – констатировал президент.

Он подчеркнул, что Путин много раз врал, поэтому доверять и отдавать ему территории нельзя ни в коем случае.

"Это очень мощная часть нашей линии обороны. Он уже там потерял много военнослужащих. Более 100 000 военных, особенно на основных направлениях, я имею в виду Путина. В течение четырех лет он не смог оккупировать даже 30% одной области", – акцентировал глава государства.

Президент считает, что Путину нужны годы и миллионы солдат, чтобы полностью захватить Донбасс. Поэтому Украина не будет давать ему "подобные подарки".

9 августа Трамп сообщил, что договорился о встрече с Путиным на Аляске 15 августа. Он подтвердил, что США рассматривают "обмен территориями" между Украиной и Россией в рамках этого процесса "на благо обеих сторон".

Зеленский заявил, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту и ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины.

Сенатор Грэм сказал, что России и Украине придется обменяться некоторыми территориями, чтобы прекратить войну, однако Киев должен получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия не повторилась.

12 августа Зеленский заявил, что Силы обороны не выйдут из Донбасса.