Население Донецкой области уменьшилось более чем в семь раз за полномасштабную войну

До полномасштабного вторжения в районах Донецкой области, подконтрольных Украине, проживало 1,9 млн человек. Сейчас – 250 000

Эвакуация (Иллюстративное фото: Донецкая ОВА)

По состоянию на начало августа 2025 года население территорий Донецкой области, подконтрольных украинскому правительству, составляет более 250 000 человек – за время полномасштабной войны эта цифра уменьшилась почти в семь с половиной раз. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизации и оборонной работы Донецкой областной военной администрации.

"По состоянию на 1 августа население Донецкой области (подконтрольной Украине) составляет 255 500 человек", – говорится в ответе.

В ОВА добавили, что с начала текущего года из региона эвакуировали 59 100 человек.

В то же время Департамент социальной защиты Донецкой ОВА в ответ на запрос LIGA.net сообщил, что в области проживает около 103 700 пожилых людей. Это составляет 40% от общего населения.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщал, что перед полномасштабным вторжением в свободной части Донецкой области проживало 1,9 млн человек. По состоянию на апрель 2024 года в регионе оставалось 525 000 человек.

Таким образом за чуть более чем 15 месяцев население сократилось более чем в два раза.