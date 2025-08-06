Прокуратура: Россиянин застрелил гражданского, пытавшегося эвакуироваться из из Удачного
Офис генпрокурора начал расследование по факту возможного расстрела российским военным гражданского мужчины, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области. Соответствующее видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов.
На кадрах видно, как мужчина шел по обочине дороги с чемоданом. Российский оккупант открыл по нему прицельный огонь из автомата, находясь в обустроенной в разрушенном доме засаде.
Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности россиян, причастных к нему.
В ОГП отметили, что это уже третий в Донецкой области зафиксированный в 2025 году факт расстрела гражданских оккупационными войсками.
Удачное находится на Покровском направлении, на карте DeepState населенный пункт в настоящее время обозначен как частично "серая зона".
Осторожно, видео содержит чувствительные кадры.
- По состоянию на июнь СБУ было известно о 139 000 военных преступлений русских в Украине.
- В июле разведка сообщила LIGA.net, что за более чем три года Россия убила 274 военнопленных. Сроки получили только двое оккупантов.
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