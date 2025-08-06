Прокуратура: Россиянин застрелил гражданского, пытавшегося эвакуироваться из из Удачного

Мужчина пешком выходил из поселка возле Покровска – и оккупант открыл по нему прицельный огонь

Оккупант (Фото: ЕРА)

Офис генпрокурора начал расследование по факту возможного расстрела российским военным гражданского мужчины, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района Донецкой области. Соответствующее видео было опубликовано в одном из Telegram-каналов.

На кадрах видно, как мужчина шел по обочине дороги с чемоданом. Российский оккупант открыл по нему прицельный огонь из автомата, находясь в обустроенной в разрушенном доме засаде.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности россиян, причастных к нему.

В ОГП отметили, что это уже третий в Донецкой области зафиксированный в 2025 году факт расстрела гражданских оккупационными войсками.

Удачное находится на Покровском направлении, на карте DeepState населенный пункт в настоящее время обозначен как частично "серая зона".

Скриншот с карты DeepState

Осторожно, видео содержит чувствительные кадры.