СБУ известно о 139 000 военных преступлениях россиян
С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины осуществляла досудебное расследование в отношении почти 139 000 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Об этом СБУ сообщила в ответ на информационный запрос LIGA.net.
По данным фактам начато 96 000 уголовных производств по статье о военных преступлениях.
В частности, исследуются обстоятельства таких совершенных россиянами военных преступлений, как убийство военнопленных, применение к пленным физического, психологического и сексуального насилия и прочее.
Расследуются также преступления против гражданских.
"Украинская спецслужба проводит масштабную работу для того, чтобы каждый совершивший преступления против Украины и ее граждан понес заслуженное наказание", – подчеркнули в СБУ в ответ на вопрос, проводятся ли определенные спецоперации на территории РФ для выявления военных преступников или какие есть методы розыска для привлечения к ответственности.
СБУ акцентировала, что для военных преступлений срока давности нет. Это предусмотрено украинским законодательством и международным правом.
Приводя примеры объявления о подозрении российским военным преступникам, СБУ напомнила о российских командирах, приказавших обезглавить военного Вооруженных Сил Украины; о двух российских генералах, приказавших ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове в августе 2023-го; о россиянах, которые во время оккупации Изюма похитили ветерана АТО и впоследствии замучили в тюрьме, и о других преступлениях.
- 23 мая сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения возбуждено 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных.
- По состоянию на 24 мая ГУР зафиксировало более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам.