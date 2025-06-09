СБУ известно о 139 000 военных преступлениях россиян

Речь идет о казни воинов ВСУ, изнасиловании пленных, преступлениях против гражданских и прочем

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины осуществляла досудебное расследование в отношении почти 139 000 военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Об этом СБУ сообщила в ответ на информационный запрос LIGA.net.

По данным фактам начато 96 000 уголовных производств по статье о военных преступлениях.

В частности, исследуются обстоятельства таких совершенных россиянами военных преступлений, как убийство военнопленных, применение к пленным физического, психологического и сексуального насилия и прочее.

Расследуются также преступления против гражданских.

"Украинская спецслужба проводит масштабную работу для того, чтобы каждый совершивший преступления против Украины и ее граждан понес заслуженное наказание", – подчеркнули в СБУ в ответ на вопрос, проводятся ли определенные спецоперации на территории РФ для выявления военных преступников или какие есть методы розыска для привлечения к ответственности.

СБУ акцентировала, что для военных преступлений срока давности нет. Это предусмотрено украинским законодательством и международным правом.

Приводя примеры объявления о подозрении российским военным преступникам, СБУ напомнила о российских командирах, приказавших обезглавить военного Вооруженных Сил Украины; о двух российских генералах, приказавших ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове в августе 2023-го; о россиянах, которые во время оккупации Изюма похитили ветерана АТО и впоследствии замучили в тюрьме, и о других преступлениях.