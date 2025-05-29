Спецназовцы показали, как взяли "Ярого", расстрелявшего пленных ТрО под Курском – видео

Расплата всегда будет, уверяют в ССО. Спецназовцы выследили группу россиян, причастных к расстрелу безоружных воинов ВСУ

"Ярый" (Скриншот из видео ССО)

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины показали, как взяли в плен группу россиян, один из которых расстрелял безоружных украинских бойцов в Курской области. Других причастных к военному преступлению спецназовцы ликвидировали.

28 мая Служба безопасности Украины сообщила, что объявлено подозрение пленному военному РФ, который казнил двух воинов ВСУ вблизи села Гуево Суджанского района Курской области.

В ССО рассказали детали этой истории.

В январе 2025-го операторы ССО с дрона увидели, как трое морских пехотинцев из 40 бригады ВС РФ казнили бойцов Территориальной обороны.

"Было принято решение выследить эту вражескую группу. Во время четко спланированной операции воины ССО в бою уничтожили двух врагов и еще троих захватили в плен. На первичном допросе двое из них рассказали, что третий пленный с позывным "Ярый" вместе с двумя уничтоженными врагами принимал непосредственное участие в казни украинских защитников", – сообщили в ССО.

"Ярый" пытался скрыть факт преступления, но следователи и военные контрразведчики СБУ собрали доказательства.

ССО также обнародовали видео 18+, на котором показаны ликвидированные захватчики, а также рассказы пленных, в том числе и "Ярого".

Один из пленных сказал, что 10 января "мимо проходили" двое украинских военных. Россияне заметили их и приказали положить оружие и поднять руки вверх.

По словам другого россиянина, в это время он связался с командиром – и тот дал приказ открыть огонь по украинцам. В это украинские воины уже были без оружия.

Услышав эту команду из рации, украинские бойцы пытались сбежать, однако по ним начали стрелять. По словам пленных рассказчиков, стреляли "Лебедь" (ССО ликвидировали его и показали тело в посадке), "Бум" (тоже убит), "Белый" (третий ликвидированный) и "Ярый" (взяты в плен).

Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО

Фото: ССО