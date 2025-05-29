Спецназовцы показали, как взяли "Ярого", расстрелявшего пленных ТрО под Курском – видео
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины показали, как взяли в плен группу россиян, один из которых расстрелял безоружных украинских бойцов в Курской области. Других причастных к военному преступлению спецназовцы ликвидировали.
28 мая Служба безопасности Украины сообщила, что объявлено подозрение пленному военному РФ, который казнил двух воинов ВСУ вблизи села Гуево Суджанского района Курской области.
В ССО рассказали детали этой истории.
В январе 2025-го операторы ССО с дрона увидели, как трое морских пехотинцев из 40 бригады ВС РФ казнили бойцов Территориальной обороны.
"Было принято решение выследить эту вражескую группу. Во время четко спланированной операции воины ССО в бою уничтожили двух врагов и еще троих захватили в плен. На первичном допросе двое из них рассказали, что третий пленный с позывным "Ярый" вместе с двумя уничтоженными врагами принимал непосредственное участие в казни украинских защитников", – сообщили в ССО.
"Ярый" пытался скрыть факт преступления, но следователи и военные контрразведчики СБУ собрали доказательства.
ССО также обнародовали видео 18+, на котором показаны ликвидированные захватчики, а также рассказы пленных, в том числе и "Ярого".
Один из пленных сказал, что 10 января "мимо проходили" двое украинских военных. Россияне заметили их и приказали положить оружие и поднять руки вверх.
По словам другого россиянина, в это время он связался с командиром – и тот дал приказ открыть огонь по украинцам. В это украинские воины уже были без оружия.
Услышав эту команду из рации, украинские бойцы пытались сбежать, однако по ним начали стрелять. По словам пленных рассказчиков, стреляли "Лебедь" (ССО ликвидировали его и показали тело в посадке), "Бум" (тоже убит), "Белый" (третий ликвидированный) и "Ярый" (взяты в плен).
- С начала полномасштабного вторжения возбуждено 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных.
- По состоянию на 24 мая ГУР зафиксировало более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам.