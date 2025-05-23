Прокуратура расследует убийство 268 украинских пленных военными РФ

По данным прокуратуры, количество вероятных казней военных ВСУ с 2022 года возросло

Юрий Белоусов (Фото: скриншот CNN)

Офис генерального прокурора сообщил, что с начала полномасштабного вторжения открыл 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных российскими военными. Количество казненных военных ВСУ увеличилось из-за приказов руководства РФ убивать военнопленных.

По словам руководителя Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрия Белоусова, количество вероятных казней украинских военнопленных растет с каждым годом.

Так, в 2022 и 2023 годах было зарегистрировано по восемь уголовных производств по фактам убийства 57 и 11 украинских военнопленных соответственно.

В 2024 году было открыто 39 уголовных производств по фактам убийства 149 украинских пленных.

С начала 2025 года зарегистрировано 20 уголовных производств по фактам убийства 51 украинского пленника.

По данным Белоусова, увеличение количества казней связано с указаниями, предоставленными высшим политическим и военным руководством РФ подчиненным.

То, что российское командование отдает приказы о смертной казни украинских военных, подтверждает также недавнее расследование CNN.

Неназванный представитель западной разведки сообщил телеканалу, что имеет материалы, которые "подтверждают наличие директивы российского командования убивать сдавшихся или находящихся в процессе сдачи украинских солдат".