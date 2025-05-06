ОГП: Россияне расстреляли трех пленных военных ВСУ в Донецкой области
Российские оккупанты расстреляли трех пленных военнослужащих Сил обороны в Донецкой области. Начато расследование, сообщил Офис генпрокурора Украины.
Установлено, что 3 мая 2025 года трое военных выполняли боевые задания на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской территориальной общины Волновахского района. Во время штурма россияне окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен.
"Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители вооруженных сил России расстреляли их из автоматического оружия", – сообщили в ОГП.
Также в Офисе генпрокурора подчеркнули, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к расстрелу оккупанты. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что уже направил официальные письма в Международный комитет Красного Креста и Организацию объединенных наций.
"Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", – отметил он.
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