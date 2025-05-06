ОГП: Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ у Донецькій області

Правоохоронці розпочали розслідування, омбудсмен з прав людини звернувся до Червоного Хреста й ООН

Кадри можливого розстрілу (Фото: t.me/pgo_gov_ua)

Російські окупанти розстріляли трьох полонених військовослужбовців Сил оборони у Донецькій області. Розпочато розслідування, повідомив Офіс генпрокурора України.

Встановлено, що 3 травня 2025 року троє військових виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської територіальної громади Волноваського району. Під час штурму росіяни оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю і здатися у полон.

"Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники збройних сил Росії розстріляли їх з автоматичної зброї", – повідомили в ОГП.

Також в Офісі генпрокурора підкреслили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються обставини події та причетні до розстрілу окупанти. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації об'єднаних націй.

"Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", – зазначив він.

Село Новопіль (скриншот карти)