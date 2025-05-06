ОГП: Росіяни розстріляли трьох полонених військових ЗСУ у Донецькій області
Російські окупанти розстріляли трьох полонених військовослужбовців Сил оборони у Донецькій області. Розпочато розслідування, повідомив Офіс генпрокурора України.
Встановлено, що 3 травня 2025 року троє військових виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської територіальної громади Волноваського району. Під час штурму росіяни оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю і здатися у полон.
"Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники збройних сил Росії розстріляли їх з автоматичної зброї", – повідомили в ОГП.
Також в Офісі генпрокурора підкреслили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються обставини події та причетні до розстрілу окупанти. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що вже направив офіційні листи до Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації об'єднаних націй.
"Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії", – зазначив він.
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