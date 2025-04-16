Окупанти стратили беззбройного військового ЗСУ під Волновахою, розпочато розслідування
11 квітня російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового у Волноваському районі, розпочато розслідування. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За оперативними даними, 11 квітня 2025 року троє військових ЗСУ виконували завдання поблизу селища Роздольне, що в Волноваському районі. Під час штурму вони потрапили в полон до окупантів. Одного з них, який не мав зброї, розстріляли російські загарбники з автоматичної зброї.
Зараз проводяться термінові слідчі й розшукові заходи для з'ясування всіх обставин інциденту та виявлення військових РФ, причетних до цього злочину.
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