Оккупанты казнили безоружного военного ВСУ под Волновахой, начато расследование

По данным ОГП, российские захватчики расстреляли украинского бойца 11 апреля, когда он сдался им в плен

Вооруженный оккупант (Фото: Ресурс пропагандистов РФ)

11 апреля российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военного в Волновахском районе, начато расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое военных ВСУ выполняли задачи вблизи поселка Раздольное, что в Волновахском районе. Во время штурма они попали в плен к оккупантам. Одного из них, не имевшего оружия, расстреляли российские захватчики из автоматического оружия.

Сейчас проводятся срочные следственные и розыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента и обнаружению военных РФ, причастных к этому преступлению.

Фото: Офис генпрокурора