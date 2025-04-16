Оккупанты казнили безоружного военного ВСУ под Волновахой, начато расследование
11 апреля российские оккупанты расстреляли безоружного украинского военного в Волновахском районе, начато расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
По оперативным данным, 11 апреля 2025 года трое военных ВСУ выполняли задачи вблизи поселка Раздольное, что в Волновахском районе. Во время штурма они попали в плен к оккупантам. Одного из них, не имевшего оружия, расстреляли российские захватчики из автоматического оружия.
Сейчас проводятся срочные следственные и розыскные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента и обнаружению военных РФ, причастных к этому преступлению.
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