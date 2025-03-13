Россияне продолжают убивать безоружных воинов ВСУ: появилось видео из Суджанского района
Россияне продолжают убивать украинских военнопленных – в сети появилось видео возможного расстрела бойцов Сил обороны в Курской области. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам.
На обнародованных кадрах видно по меньшей мере пять вероятно убитых военнопленных.
Лубинец в очередной раз направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста, чтобы зафиксировать военное преступление.
Также он призвал тех, кто стал свидетелем или располагает какой-либо информацией об указанном факте преступления против украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом на горячую линию омбудсмена: 0 800 50 17 20.
Вероятное военное преступление, о котором пишет Лубинец, по предварительным данным, произошло в Казачьей Локне Суджанского района Курской области.
На обнародованном в сети видео россиянин показывает пятерых уже убитых воинов. LIGA.net не публикует эти кадры из этических соображений.
Казачья Локня перешла под контроль украинских военных в первой половине августа 2024 года.
- С прошлой недели в Курской области наблюдается существенное обострение. Россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери".
- 10 марта Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил. В то же время российские пропагандисты и военкоры заявляют, что украинские воины якобы взяты в кольцо.
- 12 марта Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней воинов.
- В то же время россияне публикуют фото своих войск в центре Суджи.