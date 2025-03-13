Россияне продолжают убивать безоружных воинов ВСУ: появилось видео из Суджанского района

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных – в сети появилось видео возможного расстрела бойцов Сил обороны в Курской области. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам.

На обнародованных кадрах видно по меньшей мере пять вероятно убитых военнопленных.

Лубинец в очередной раз направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста, чтобы зафиксировать военное преступление.

Также он призвал тех, кто стал свидетелем или располагает какой-либо информацией об указанном факте преступления против украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом на горячую линию омбудсмена: 0 800 50 17 20.

Вероятное военное преступление, о котором пишет Лубинец, по предварительным данным, произошло в Казачьей Локне Суджанского района Курской области.

На обнародованном в сети видео россиянин показывает пятерых уже убитых воинов. LIGA.net не публикует эти кадры из этических соображений.

Казачья Локня перешла под контроль украинских военных в первой половине августа 2024 года.

Казачья Локня на карте DeepState