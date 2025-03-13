Россияне продолжают убивать безоружных воинов ВСУ: появилось видео из Суджанского района
Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных – в сети появилось видео возможного расстрела бойцов Сил обороны в Курской области. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам.

На обнародованных кадрах видно по меньшей мере пять вероятно убитых военнопленных.

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Лубинец в очередной раз направил письма Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста, чтобы зафиксировать военное преступление.

Также он призвал тех, кто стал свидетелем или располагает какой-либо информацией об указанном факте преступления против украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом на горячую линию омбудсмена: 0 800 50 17 20.

Вероятное военное преступление, о котором пишет Лубинец, по предварительным данным, произошло в Казачьей Локне Суджанского района Курской области.

На обнародованном в сети видео россиянин показывает пятерых уже убитых воинов. LIGA.net не публикует эти кадры из этических соображений.

Казачья Локня перешла под контроль украинских военных в первой половине августа 2024 года.

Россияне продолжают убивать безоружных воинов ВСУ: появилось видео из Суджанского района
Казачья Локня на карте DeepState
  • С прошлой недели в Курской области наблюдается существенное обострение. Россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
  • Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери".
  • 10 марта Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил. В то же время российские пропагандисты и военкоры заявляют, что украинские воины якобы взяты в кольцо.
  • 12 марта Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней воинов.
  • В то же время россияне публикуют фото своих войск в центре Суджи.
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