Росіяни продовжують вбивати беззбройних воїнів ЗСУ: з'явилося відео із Суджанського району

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених – у мережі з'явилося відео можливого розстрілу бійців Сил оборони у Курській області. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян.

На оприлюднених кадрах видно щонайменше п’ятьох ймовірно вбитих військовополонених.

Лубінець вчергове направив листи до Організації Об’єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати воєнний злочин.

Також він закликав тих, хто став свідком або має будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, негайно повідомити про це на гарячу лінію омбудсмена: 0 800 50 17 20.

Ймовірний воєнний злочин, про який пише Лубінець, за попередніми даними, стався в Козачій Локні Суджанського району Курської області.

На оприлюдненому в мережі відео росіянин показує п'ятьох вже вбитих воїнів. LIGA.net не публікує ці кадри з етичних міркувань.

Козача Локня перейшла під контроль українських військових у першій половині серпня 2024 року.

Козача Локня на мапі DeepState