Росіяни продовжують вбивати беззбройних воїнів ЗСУ: з'явилося відео із Суджанського району
Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених – у мережі з'явилося відео можливого розстрілу бійців Сил оборони у Курській області. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян.

На оприлюднених кадрах видно щонайменше п’ятьох ймовірно вбитих військовополонених.

Читайте також
Резерви, корейці та атаки на логістику ЗСУ. Що відбувається на Курському напрямку

Лубінець вчергове направив листи до Організації Об’єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати воєнний злочин.

Також він закликав тих, хто став свідком або має будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, негайно повідомити про це на гарячу лінію омбудсмена: 0 800 50 17 20.

Ймовірний воєнний злочин, про який пише Лубінець, за попередніми даними, стався в Козачій Локні Суджанського району Курської області.

На оприлюдненому в мережі відео росіянин показує п'ятьох вже вбитих воїнів. LIGA.net не публікує ці кадри з етичних міркувань.

Козача Локня перейшла під контроль українських військових у першій половині серпня 2024 року.

Росіяни продовжують вбивати беззбройних воїнів ЗСУ: з'явилося відео із Суджанського району
Козача Локня на мапі DeepState
  • З минулого тижня у Курській області спостерігається суттєве загострення. Росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу в районі Суджі. Таку саму тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.
  • Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, щоб закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати".
  • 10 березня Сирський заявив, що у Курській області немає загрози оточення українських сил. Водночас російські пропагандисти та військкори заявляють, що українських воїнів нібито взято в кільце.
  • 12 березня Зеленський заявив, що Росія намагається максимально тиснути у Курській області на війська Сил оборони. Завдання військового командування – зберегти максимум життів воїнів.
  • Тим часом росіяни публікують фото своїх військ у центрі Суджі.
війнаКурськрозстрілвоєнний злочинвійськовополоненіКурська областьсуджакозачя локня