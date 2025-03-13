Росіяни продовжують вбивати беззбройних воїнів ЗСУ: з'явилося відео із Суджанського району
Росіяни продовжують вбивати українських військовополонених – у мережі з'явилося відео можливого розстрілу бійців Сил оборони у Курській області. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
У соцмережах шириться чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян.
На оприлюднених кадрах видно щонайменше п’ятьох ймовірно вбитих військовополонених.
Лубінець вчергове направив листи до Організації Об’єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб зафіксувати воєнний злочин.
Також він закликав тих, хто став свідком або має будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, негайно повідомити про це на гарячу лінію омбудсмена: 0 800 50 17 20.
Ймовірний воєнний злочин, про який пише Лубінець, за попередніми даними, стався в Козачій Локні Суджанського району Курської області.
На оприлюдненому в мережі відео росіянин показує п'ятьох вже вбитих воїнів. LIGA.net не публікує ці кадри з етичних міркувань.
Козача Локня перейшла під контроль українських військових у першій половині серпня 2024 року.
- З минулого тижня у Курській області спостерігається суттєве загострення. Росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу в районі Суджі. Таку саму тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, щоб закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати".
- 10 березня Сирський заявив, що у Курській області немає загрози оточення українських сил. Водночас російські пропагандисти та військкори заявляють, що українських воїнів нібито взято в кільце.
- 12 березня Зеленський заявив, що Росія намагається максимально тиснути у Курській області на війська Сил оборони. Завдання військового командування – зберегти максимум життів воїнів.
- Тим часом росіяни публікують фото своїх військ у центрі Суджі.