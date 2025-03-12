Росія намагається максимально тиснути у Курській області на війська Сил оборони – Зеленський

Президент вважає, що найближчими днями Росія може вдатися до залякувань та інформаційного тиску

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Сили оборони і далі виконують бойові завдання у Курській області, але війська Росії намагаються максимально тиснути. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 12 березня.

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Він зазначив, що ворог "підіймає градус" на цій ділянці фронту.

"Наші війська на території Курської області виконують свої завдання, росіяни намагаються максимально тиснути на наші війська, військове командування робить те, що повинне робити – зберігає максимум життів наших воїнів", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що цілком зрозуміло, що саме буде демонструвати російська сторона найближчими днями. За його словами, можуть бути різні залякування, в тому числі ядерного характеру.

"Треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Росії перед будь-яким форматом дипломатії. На це треба тверезо дивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні", — наголосив президент.

Він підкреслив, що українці не повинні бути в "інформаційному вакуумі". Тому військові, зокерма Міноборони та розвідка, повинні швидко реагувати та, якщо треба, оперативно спростовувати ту чи іншу інформацію про загрозу.

Зеленський наголосив, що українці мають готуватися до сильного інформаційного тиску.

8 березня українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу в районі Суджі. Таку ж тактику росіяни використали під час боїв за Авдіївку у 2024 році.

Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, аби закріпитися на околицях Суджі – й у них "дуже великі втрати". Потім з'явилося відео з ураженням окупантів.

10 березня головком Сирський заявив, що у Курській області немає загрози оточення українських сил.

11 березня експерт Центру оборонних стратегій Кевлюк розповів в коментарі LIGA.net, щоЗСУ не будуть виводити з Курської області через загрозу для Сум.