Спецпризначенці РФ пройшли під Суджу через трубопровід, у них дуже великі втрати – Генштаб

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, щоб закріпитися на околицях Суджі Курської області – й у них "дуже великі втрати". Про це пресслужба ГШ розповіла у коментарі виданню "Українська правда".

"Зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області", – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, зараз сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються – втрати росіян у Суджі "дуже великі".

Військові зауважили, що у регіоні тривають важкі бої, ситуація залишається складною, проте вона під контролем українського командування.

Наймасштабніші російські штурмові дії відбулися на напрямках із населеного пункту Коренево на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше Суджі, зазначає ГШ.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

До штурмових дій РФ залучила найбільш боєздатні підрозділи з частин морської піхоти (177 полку та 810 бригади), повітряно-десантних військ, кадирівців із батальйону "Ахмат", 1427 полку, а також у бій кинуті найманці з КНДР чисельністю до двох батальйонів (від 300 осіб кожен), розповіли у Генштабі.

Військові зазначили, що командування "бачить всю повноту картини" та вживає необхідних заходів щодо посилення стійкості оборони – для стабілізації ситуації залучено резерви головнокомандувача ЗСУ.

Завдяки цим рішенням підрозділи РФ "зазнали значних втрат", наголосили у ГШ.

Раніше українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу у районі Суджі, проте офіційних підтверджень цьому раніше не було.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що масового прориву кордону Збройними силами Росії в Сумській області не фіксується.

Водночас там зазначили, що ворог, як і раніше, намагається діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основна мета таких груп – закріплення на українській території та розширення зони бойових дій. Однак Сили оборони ефективно знищують їх.