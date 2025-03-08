Спецпризначенці РФ пройшли під Суджу через трубопровід, у них дуже великі втрати – Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що російські спецпризначенці пройшли через газопровід, щоб закріпитися на околицях Суджі Курської області – й у них "дуже великі втрати". Про це пресслужба ГШ розповіла у коментарі виданню "Українська правда".
"Зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа в Курській області", – йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, зараз сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються – втрати росіян у Суджі "дуже великі".
Військові зауважили, що у регіоні тривають важкі бої, ситуація залишається складною, проте вона під контролем українського командування.
Наймасштабніші російські штурмові дії відбулися на напрямках із населеного пункту Коренево на Суджу, а також на напрямках Новоіванівка, Мала Локня та південніше Суджі, зазначає ГШ.
До штурмових дій РФ залучила найбільш боєздатні підрозділи з частин морської піхоти (177 полку та 810 бригади), повітряно-десантних військ, кадирівців із батальйону "Ахмат", 1427 полку, а також у бій кинуті найманці з КНДР чисельністю до двох батальйонів (від 300 осіб кожен), розповіли у Генштабі.
Військові зазначили, що командування "бачить всю повноту картини" та вживає необхідних заходів щодо посилення стійкості оборони – для стабілізації ситуації залучено резерви головнокомандувача ЗСУ.
Завдяки цим рішенням підрозділи РФ "зазнали значних втрат", наголосили у ГШ.
- Раніше українські журналісти повідомили, що росіяни скористалися трубою газопроводу для проходу у районі Суджі, проте офіційних підтверджень цьому раніше не було.
Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що масового прориву кордону Збройними силами Росії в Сумській області не фіксується.
Водночас там зазначили, що ворог, як і раніше, намагається діяти поодинокими групами по кілька осіб. Основна мета таких груп – закріплення на українській території та розширення зони бойових дій. Однак Сили оборони ефективно знищують їх.