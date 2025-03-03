Росіяни у Сумській області намагаються перерізати логістику ЗСУ у Курській області

Андрій Демченко (Фото: Andriy Demchenko/Facebook)

Армія Росії не залишає спроб прорватися через кордон у Сумській області. Ворог таким чином намагається перерізати логістику Сил оборони та шляхи забезпечення підрозділів у Курській області, повідомив у телемарафоні речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, окупанти не в перше намагаються наблизитися до українського кордону. Раніше вони намагалися використовувати колони техніки, які Сили оборони знищували. Тепер ворог використовує штурмові групи, щоб зайти на територію України та розширити зону бойових дій у напрямку населеного пункту Новеньке.

"Але наші засоби, наші підрозділи – як Держприкордонслужби, так і інших складових Сил оборони – максимально наносять ураження для того, щоб ворог не міг там закріпитися, не міг накопичувати власні сили на території України", – сказав Демченко.

Він також зазначив, що задача оборонців не допустити просування росіян вглиб країни, щоб не сталося перерізання логістичних шляхів, якими забезпечуються Сили оборони у Курській області.

Також Демченко пояснив, що спроби проривів росіян – це не масові штурми.

"Коли ворог намагається вибити Сили оборони з Курської області, він насамперед чинить тиск на наші підрозділи з флангів у межах цієї області, а згодом намагається розширити зону активних бойових дій, перетнувши кордон та просунувшись територією України", – додав Демченко.

12 січня у звіті ISW була інформація про нібито перетин російською армією кордону поблизу населених пунктів Журавка та Проходи на Сумщині. В Україні спростували.

У ЦПД 28 лютого заявили, що прориву у Сумській області немає, але піхота РФ намагається зайти в тил траси на Суджу.

28 лютого у Генштабі заявили, що росіяни зайшли у Сумську область в районі населеного пункту Новеньке, але три дні тому. Ворога було відкинуто.