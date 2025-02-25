Росіяни почали застосовувати нові ударні безпілотники для атак по мирному населенню Сум, повідомляє Національна поліція.

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За даними правоохоронців, лише впродовж останнього тижня місто Суми п'ять разів зазнало атак таких безпілотників, споряджених вибухівкою.

Через удари загинула людина, ще троє отримали поранення. Пошкоджено машини та житлові будинки.

Нацполіція наводить такий опис БпЛА:

→ сірого кольору, схожий на літачок;

→ два крила розташовані "етажеркою";

→ електродвигун позаду, що штовхає гвинт;

→ малий розмір, малопомітний, тихий у русі;

→ має бойову частину вагою близько 3 кілограмів.

Аби убезпечитись, правоохоронці радять не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу та перебувати в укритті, бути уважними (хоча ці дрони майже безшумні, але їх можна побачити), а також повідомляти поліцію, якщо бачите підозрілий об'єкт.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція