Сили ППО збили шість ракет й 133 дрони, але є наслідки у двох областях

Наслідки атаки (Фото: Житомирська ОВА)

У ніч проти 25 лютого окупанти атакували Україну 213 безпілотниками й сімома ракетами, сили протиповітряної оборони збили більшість повітряних цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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З 19:00 24 лютого росіяни випустили 213 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також завдали удару сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Станом на 11:00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 та 133 безпілотників у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

79 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська та Житомирська області.

Глава Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що через атаку було пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загоряння та не допустити поширення вогню.

Постраждали жінка та двоє дітей чотирьох та семи років. Їх ушпиталили.

У Київській області постраждала 44-річна жінка, є руйнування будинків.