Силы ПВО сбили шесть ракет и 133 дрона, но есть последствия в двух областях

Последствия атаки (Фото: Житомирская ОВА)

В ночь на 25 февраля оккупанты атаковали Украину 213 беспилотниками и семью ракетами, силы противовоздушной обороны сбили большинство воздушных целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

С 19:00 24 февраля россияне выпустили 213 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также нанесли удар семью крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133 беспилотников в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.

79 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская и Житомирская области.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что из-за атаки было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня.

Пострадали женщина и двое детей четырех и семи лет. Их госпитализировали.

В Киевской области пострадала 44-летняя женщина, есть разрушения домов.