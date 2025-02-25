Силы ПВО сбили шесть ракет и 133 дрона, но есть последствия в двух областях
В ночь на 25 февраля оккупанты атаковали Украину 213 беспилотниками и семью ракетами, силы противовоздушной обороны сбили большинство воздушных целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
С 19:00 24 февраля россияне выпустили 213 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, а также нанесли удар семью крылатыми ракетами Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс.
По состоянию на 11:00 подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133 беспилотников в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.
79 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевская и Житомирская области.
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что из-за атаки было повреждено хозяйственное здание и жилой дом в Житомирском районе. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить распространения огня.
Пострадали женщина и двое детей четырех и семи лет. Их госпитализировали.
В Киевской области пострадала 44-летняя женщина, есть разрушения домов.
- В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – было 267 дронов.
- Ночью 24 февраля РФ запустила 185 БпЛА. Есть последствия в четырех областях.