Россия запустила по Украине 267 дронов и ракеты. Сбить удалось большинство БпЛА

Три вражеских дрона улетели в Беларусь, а еще один – в Россию

Последствия ночной атаки (Фото: ГСЧС)

Россия в ночь на 23 февраля атаковала Украину 267 ударными дронами разных типов и тремя ракетами "Искандер-М"/KN-23. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 138 вражеских дронов, сообщили в Воздушных силах Украины.

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Враг запускал БпЛА из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Ракетами россияне также били из Крыма.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание 138 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Еще 119 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. Три из них улетели в направлении Беларуси, а один – в направлении России.

В результате вражеской атаки пострадали Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Запорожская и Киевская области.

ДОПОЛНЕНО В 08:54. По данным главы областной военной администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, в Кривом Роге в результате вражеского удара 22 февраля увеличилось количество пострадавших до пяти человек.

Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека, одна из пациенток в тяжелом состоянии.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Запорожье в результате ночной вражеской атаки пострадала 53-летняя женщина, сообщили в ГСЧС.

Также произошел пожар в двухэтажном жилом доме на площади 80 кв. м и загорелся грузовой автомобиль. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома.

На месте ликвидации последствий вражеских обстрелов работают все экстренные службы города.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в регионе ночью были сбиты девять "шахедов".

В результате вражеской атаки повреждены высоковольтная линия электропередач, дорожное полотно, окна в помещении и витрина магазина.

Информация о пострадавших не поступала. Сейчас выясняются места падения обломков дронов.

22 февраля Россия атаковала Украину 162 дронами, в нескольких регионах были попадания.

23 февраля в Киеве в результате вражеской атаки в нескольких районах упали обломки дронов, возникли пожары.