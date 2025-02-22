Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: есть погибший и раненые

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, заявили в ОВА

Спасатель (Фото: ГСЧС Украины)

Вечером в субботу, 22 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он заявил, что, по предварительным данным, есть двое пострадавших. Один из них – в тяжелом состоянии.

Из-за российской атаки возник пожар. Поврежден инфраструктурный объект.

Лысак пообещал предоставить больше деталей впоследствии. В то же время он добавил, что угроза сохраняется.

В 22:23 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. В 22:24 военные предупредили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

ДОПОЛНЕНО В 23:30. Лысак заявил, что в больнице скончался мужчина, пострадавший из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

Госпитализирована 30-летняя женщина. Она находится в тяжелом состоянии.

Еще одна потерпевшая, которой 31 год, будет лечиться амбулаторно.