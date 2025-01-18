В Кривом Роге скончалась пятая пострадавшая в результате удара "Искандерами" 17 января

Поврежденная многоэтажка в Кривом Роге (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

В Кривом Роге до пяти увеличилось количество жертв удара 17 января – в больнице скончалась 22-летняя пострадавшая. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По его данным, враг атаковал Кривой Рог баллистическими ракетами "Искандер М". Одно попадание – в главный корпус учебного заведения, "разрушения большие, но без потерь", отметил Вилкул.

Вторая ракета "Искандер М" ударила в плотную городскую застройку среди многоэтажек, погибли три женщины – 43, 50 и 61 год и 20-летний студент местного педагогического университета, работавший также учителем географии в школе. Одна из погибших оказалась его бабушкой.

Однако 18 января количество жертв увеличилось до пяти человек. В реанимации скончалась 22-летняя пострадавшая. Врачи боролись за ее жизнь, но она получила травмы, несовместимые с жизнью.

"В общей сложности от вражеской атаки пострадали 19 человек, из них четверо детей. В больницах находятся четыре человека, один из них ребенок. Один взрослый в тяжелом состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – сообщил Вилкул.