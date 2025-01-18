Россия атаковала Киев, есть погибшие и падение обломков

Обломки повредили вход на станцию метро Лукьяновская, ее закрыли

Киев (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В результате атаки по Киеву 18 января в одном из районов столицы погибли люди. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

В Киеве объявили воздушную тревогу в 05:50 из-за угрозы баллистики, в городе работала противовоздушная оборона.

В Шевченковском районе произошло возгорание во время вражеской атаки, сообщил мэр Виталий Кличко. В КГВА отметили, что в этом районе в результате атаки погиб человек, но впоследствии количество жертв увеличилось до трех.

Кличко сообщил, что в домах выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро Лукьяновская.

"Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", – отметил мэр.

Кроме этого, в Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

ДОПОЛНЕНО в 06:44. В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения. Ремонтные бригады направляются на место, отметил Кличко.

15 января Силы ПВО сбили 30 ракет и более 40 дронов во время массированной атаки России по Украине.

16 января россияне ударили по Харькову дронами, в результате чего пострадали три человека.

17 января Россия атаковала Киевщину дронами, в результате падения обломков ранен 12-летний ребенок.