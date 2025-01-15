Силы ПВО сбили 30 ракет и более 40 дронов во время массированной атаки России

Работа ПВО (Фото: Telegram)

Силы противовоздушной обороны 15 января сбили 30 российских ракет и 47 БПЛА. Всего Воздушные силы, как сообщается, зафиксировали 117 враждебных целей в воздухе.

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Российская армия запустила по Украине 43 ракеты разных типов:

→ баллистическую ракету Искандер-М/KN из Белгородской области;

→ семь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 из Тульской области;

→ четыре крылатых ракеты Калибр из акватории Черного моря;

→ 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгоградской области;

→ четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации из Белгородской области;

Также враг атаковал регионы 74 "шахедами" и другими дронами-имитаторами из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбивание 77 воздушных целей, среди которых 23 ракеты Х-101 и Х-55, три "Калибра", четыре ракеты Х-59/Х-69 и 47 дронов. Еще 27 БПЛА не достигли целей и были локационно потеряны, отметили в воздушных силах.

Военные подчеркнули, что не все ракеты, как ни были сбиты силами ПВО, достигли целей.

Оккупанты били по объектам энергетики, а также по газовой инфраструктуре в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Есть несколько впечатлений.