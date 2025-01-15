Силы ПВО сбили 30 ракет и более 40 дронов во время массированной атаки России
Силы противовоздушной обороны 15 января сбили 30 российских ракет и 47 БПЛА. Всего Воздушные силы, как сообщается, зафиксировали 117 враждебных целей в воздухе.
Российская армия запустила по Украине 43 ракеты разных типов:
→ баллистическую ракету Искандер-М/KN из Белгородской области;
→ семь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3 из Тульской области;
→ четыре крылатых ракеты Калибр из акватории Черного моря;
→ 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгоградской области;
→ четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации из Белгородской области;
Также враг атаковал регионы 74 "шахедами" и другими дронами-имитаторами из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.
По состоянию на 10:30 подтверждено сбивание 77 воздушных целей, среди которых 23 ракеты Х-101 и Х-55, три "Калибра", четыре ракеты Х-59/Х-69 и 47 дронов. Еще 27 БПЛА не достигли целей и были локационно потеряны, отметили в воздушных силах.
Военные подчеркнули, что не все ракеты, как ни были сбиты силами ПВО, достигли целей.
Оккупанты били по объектам энергетики, а также по газовой инфраструктуре в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Есть несколько впечатлений.
- 15 января утром Россия массированно атаковала Украину ракетами, в том числе "Калибрами". В основном они двигались в сторону западных областей.
- Еще до отбоя тревоги в шести областях Украины ввели экстренные отключения света, но затем начали отменять.
- Стали известны последствия вражеской атаки по энергообъектам в нескольких регионах.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку и отметил, что Украине необходимо усилить воздушный щит.