Польша поднимала авиацию из-за массированной российской атаки по Украине
Польша поднимала военную авиацию из-за массированной атаки России, в частности по западу страны. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
"В связи с нападением Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в том числе, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", – говорится в сообщении.
Отмечается, что были задействованы дежурные пары истребителей. А системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние наивысшей боевой готовности.
В командовании подчеркнули, что принятые меры были направлены на то, чтобы обеспечить безопасность на территориях, прилегающих к угрожающим.
Оперативное командование подчеркнуло, что контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности и способны немедленно реагировать.
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