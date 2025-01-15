Польша поднимала авиацию из-за массированной российской атаки по Украине

В готовность были приведены также системы ПВО и радиолокационной разведки

Авиация Польши, МиГ-29 (Фото: wikipedia)

Польша поднимала военную авиацию из-за массированной атаки России, в частности по западу страны. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

"В связи с нападением Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в том числе, на западе Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать военная авиация", – говорится в сообщении.

Отмечается, что были задействованы дежурные пары истребителей. А системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние наивысшей боевой готовности.

В командовании подчеркнули, что принятые меры были направлены на то, чтобы обеспечить безопасность на территориях, прилегающих к угрожающим.

Оперативное командование подчеркнуло, что контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности и способны немедленно реагировать.