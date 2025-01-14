Россия под массированной атакой беспилотников: удары нанесены по 12 областям

Целями в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле были заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО

Иллюстративное фото - Росавиация

Россияне заявили о массированной атаке беспилотников в разных областях и введении плана "Ковер" в аэропортах. Несмотря на многочисленные видео с пожарами и взрывами, в РФ традиционно отчитываются о якобы сбитых дронах.

Суммарно атаки подверглись 12 регионов, а российская противовоздушная оборона якобы сбила более сотни вражеских БпЛА.

Так, губернаторы утверждают, что ПВО сбила 17 БпЛА над Тульской областью, 14 – над Ростовской. Якобы отражен комбинированный ракетный удар по Брянской области и уничтожен один беспилотник над Воронежем, еще один – над Волгоградской областью.

В то же время, во время налета БпЛА повреждено промышленное предприятие в саратовском Энгельсе. Там говорят об атаке украинских дронов "Пекло" и "Бобер".

В Казани на территории завода "Оргсинтез" загорелась цистерна после падения обломков беспилотника.

В Ростовской области говорят, что в небе сбили 14 БпЛА. Еще 17 – над Орловской областью, 15 – над Самарской.

В Курской области заявили о четырех якобы сбитых БпЛА. В Брянской и Белгородской областях – по три беспилотника. В Краснодарском крае заявили о двух сбитых дронах.

Росавиация сообщила, что аэропорты Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова закрыты в связи с атакой БпЛА. В аэропортах Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и татарстанского Нижнекамска ввели ограничения.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко пишет, что целями в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле были заводы по производству компонентов и веществ для оружия, нефтеперерабатывающие заводы, нефтебаза, склады и противовоздушная оборона РФ.

В ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на город Энгельс в Саратовской области.

Впоследствии Генштаб сообщил, что Украина поразила нефтебазу "Комбинат Кристалл", которая снабжала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

13 января, только на шестые сутки после атаки украинских дронов, в Энгельсе удалось добиться ликвидации открытого горения.

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