Украина и США договорились продолжить переговоры в Давосе

Украинская и американская делегации во время очередного раунда обсудили экономическое развитие и гарантии безопасности

Рустем Умеров (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

Украинская и американская делегации продолжат переговоры в Швейцарии. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

В течение двух дней он вместе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и председателем фракции Слуги народа в парламенте Давидом Арахамией работали в США.

Читайте также Мир в 2026 году: лидеры мнений Project Syndicate о политических и экономических вызовах

От Штатов в консультациях приняли участие специальный посланник США Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", – заявил Умеров.

Он добавил, что украинские чиновники рассказали американским партнерам о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Стороны договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе, добавил секретарь СНБО.