Украина и США договорились продолжить переговоры в Давосе
Украинская и американская делегации продолжат переговоры в Швейцарии. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
В течение двух дней он вместе с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым и председателем фракции Слуги народа в парламенте Давидом Арахамией работали в США.
От Штатов в консультациях приняли участие специальный посланник США Стив Уиткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, министр армии США Даниэл Дрисколл и сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.
"Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины – с фокусом на практические механизмы их реализации и имплементации", – заявил Умеров.
Он добавил, что украинские чиновники рассказали американским партнерам о недавних атаках России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Стороны договорились продолжить работу на уровне команд во время следующего этапа консультаций в Давосе, добавил секретарь СНБО.
- 17 января 2026 года Буданов сообщал, что украинская переговорная группа прибыла в США, где обсудит гарантии безопасности и восстановления страны.
- До этого Трамп заявил, что это якобы Украина затягивает завершение полномасштабной войны, а не Россия, и якобы Зеленский не готов к подписанию соглашения.
