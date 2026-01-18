Україна та США домовилися продовжити переговори у Давосі
Українська та американська делегації продовжать переговори у Швейцарії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров.
Протягом двох днів він разом із керівником Офісу президента Кирилом Будановим та головою фракції Слуги народу у парламенті Давидом Арахамією працювали у США.
Від Штатів у консультаціях взяли участь спеціальний посланник США Стів Віткофф, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та працівник Білого дому Джош Груенбаум.
"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України – з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації", – заявив Умєров.
Він додав, що українські посадовці розповіли американським партнерам про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.
Сторони домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі, додав секретар РНБО.
- 17 січня 2026 року Буданов повідомляв, що українська переговорна група прибула до США, де обговорить гарантії безпеки й відновлення країни.
- До цього Трамп заявив, що це нібито Україна затягує завершення повномасштабної війни, а не Росія, і нібито Зеленський не готовий до підписання угоди.
