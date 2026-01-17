В районі Мирнограда десантники хитрістю зайшли на позицію ворога та знищили його – відео

Ворог намагається накопичувати сили на околицях міста та непомітно інфільтруватися в населений пункт

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

На Покровському напрямку штурмовики-десантники хитрістю наблизилася до російського окупанта та ліквідували його. Відео роботи показала 79 окрема десантно-штурмова бригада.

Військові виконують завдання у Мирнограді та на його околицях. Розуміючи тактику ворога, десантники разом із суміжними підрозділами проводять пошуково-ударні операції у прихованих локаціях біля міста. Саме там, за словами десантників, ворог намагається накопичувати сили для перерізання логістичних маршрутів Сил оборони та інфільтрації в Мирноград.

Нещодавно росіяни намагалися накопичити власні сили на території рибацького господарства. Військові проаналізували радіоперехоплення ворога та встановили позивний ворожого піхотинця, який перебував в одній із будівель господарства

Було ухвалене рішення не проводити відкритий штурм. Десантники підійшли впритул до будівлі та ввели окупанта в оману: "Кедр, мы свои. Пришли на помощь". Після цих слів військові без спротиву зайшли в будівлю та ліквідували росіянина.