В районі Мирнограда десантники хитрістю зайшли на позицію ворога та знищили його – відео
На Покровському напрямку штурмовики-десантники хитрістю наблизилася до російського окупанта та ліквідували його. Відео роботи показала 79 окрема десантно-штурмова бригада.
Військові виконують завдання у Мирнограді та на його околицях. Розуміючи тактику ворога, десантники разом із суміжними підрозділами проводять пошуково-ударні операції у прихованих локаціях біля міста. Саме там, за словами десантників, ворог намагається накопичувати сили для перерізання логістичних маршрутів Сил оборони та інфільтрації в Мирноград.
Нещодавно росіяни намагалися накопичити власні сили на території рибацького господарства. Військові проаналізували радіоперехоплення ворога та встановили позивний ворожого піхотинця, який перебував в одній із будівель господарства
Було ухвалене рішення не проводити відкритий штурм. Десантники підійшли впритул до будівлі та ввели окупанта в оману: "Кедр, мы свои. Пришли на помощь". Після цих слів військові без спротиву зайшли в будівлю та ліквідували росіянина.
- Станом на 9 січня повідомлялося, що в Мирнограді росіяни менше штурмують і намагаються просочуватися в центр міста.
- 16 січня у Силах оборони назвали імена трьох командирів РФ, яких зняли з посад за зрив темпів наступу під Запоріжжям.
- Також повідомлялося, що Росія кидає на штурми у Запорізьку область кухарів та водіїв з інших напрямків.
