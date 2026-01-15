Росія кидає на штурми у Запорізьку область кухарів та водіїв з інших напрямків

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурси РФ)

Росія перекидає на Запорізький напрямок підрозділи з інших ділянок фронту – у штурмовики йдуть навіть кухарі. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними нашої розвідки, з Херсонського напрямку знімаються і кидаються на Запорізький напрямок для підтримання темпів наступальних дій. Це здебільшого підрозділи їхнії повітряно-десантних військ", – сказав він.

Також росіяни перекидають підрозділи з Криму в район Кам'янського Запорізької області. За словами Волошина,йдеться про підрозділи для закріплення та операторів безпілотників. Також на цьому напрямку, за даними розвідки, комплектування штурмових груп відбувається завдяки підрозділам забезпечення.

"Тобто знову вони кидають всіх, хто є, на штурми. Не нові приходять штурмовики, а знімають з Херсона, перекидають з Криму, комплектують підрозділи всілякими кухарями, водіями, артилеристами – їх кидають на штурми", – сказав Волошин.

Окрім цього, на Гуляйпільскому напрямку окупантам видали з 10 до 13 січня майже 1700 боєприпасів для того, щоб посили вогневе ураження. За даними розвідки, здебільшого це 152-мм артилерійські снаряди.