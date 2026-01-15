Россия бросает на штурмы в Запорожскую область поваров и водителей с других направлений

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурсы РФ)

Россия перебрасывает на Запорожское направление подразделения с других участков фронта – в штурмовики идут даже повара. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"По данным нашей разведки, с Херсонского направления снимаются и бросаются на Запорожское направление для поддержания темпов наступательных действий. Это в основном подразделения их воздушно-десантных войск", – сказал он.

Также россияне перебрасывают подразделения из Крыма в район Каменского Запорожской области. По словам Волошина, речь идет о подразделениях для закрепления и операторов беспилотников. Также на этом направлении, по данным разведки, комплектование штурмовых групп происходит за счет подразделений обеспечения.

"То есть опять они бросают всех, кто есть, на штурмы. Не новые приходят штурмовики, а снимают из Херсона, перебрасывают из Крыма, комплектуют подразделения всевозможными поварами, водителями, артиллеристами – их бросают на штурмы", – сказал Волошин.

Кроме этого, на Гуляйпольском направлении оккупантам выдали с 10 по 13 января почти 1700 боеприпасов для того, чтобы усилить огневое поражение. По данным разведки, в основном это 152-мм артиллерийские снаряды.