За 2025 год Силы обороны уменьшили собственные потери на 13% – Сырский
В течение 2025 года Силам обороны удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", – отметил он.
По словам Сырского, россияне на протяжении прошлого года пытались захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонской области и выйти к Одессе, чтобы отрезать Украину от Черного моря.
Однако ВСУ не допустили критических прорывов врага, сорвали его планы и многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций, подчеркнул главком. За год армия России была сокращена на более чем 418 000 человек ранеными и убитыми.
Сырский отметил, что благодаря результативной боевой работе Сил обороны оккупанты долгое время не могут нарастить группировку, потому что ежемесячно теряют больше живой силы, чем РФ мобилизует.
- 6 Сырский сообщил, что дронари впервые обезвредили примерно столько же оккупантов, сколько РФ призвала за месяц.
- Также главком отметил, что в 2026 году Россия планирует вдвое увеличить численность войск беспилотных систем. К 2030 году планирует иметь до более 200 000 человек.
