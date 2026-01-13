За 2025 год Силы обороны уменьшили собственные потери на 13% – Сырский

За прошлый год Россия потеряла более 418 000 солдат убитыми и ранеными, подчеркнул главком

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

В течение 2025 года Силам обороны удалось уменьшить число собственных потерь личного состава на 13%. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

"Этот год доказал: мы способны системно истощать врага и ощутимо уменьшать его потенциал. Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий", – отметил он.

По словам Сырского, россияне на протяжении прошлого года пытались захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонской области и выйти к Одессе, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

Однако ВСУ не допустили критических прорывов врага, сорвали его планы и многократно заставляли откладывать сроки спланированных операций, подчеркнул главком. За год армия России была сокращена на более чем 418 000 человек ранеными и убитыми.

Сырский отметил, что благодаря результативной боевой работе Сил обороны оккупанты долгое время не могут нарастить группировку, потому что ежемесячно теряют больше живой силы, чем РФ мобилизует.