В 2026 году Россия планирует вдвое увеличить численность войск беспилотных систем – Сырский

К 2030 году РФ намерена масштабировать войска беспилотных систем до более 200 000 человек

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

В 2026 году россияне планируют увеличить в два раза численность войск беспилотных систем – до более 160 000 человек. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

По его словам, россияне пошли по пути Украины и создали отдельные войска беспилотных систем, которые насчитывают уже 80 000 военных. На втором этапе, в 2026 году, их планируют расширить вдвое – до 165 500. А к 2030 году – почти до 210 000 человек.

Сырский добавил, что Силам обороны известно, что госзаказ по производству дальнобойных дронов в России выполнен на 106% за год и военно-промышленный комплекс страны-агрессора производит более 400 таких БпЛА ежесуточно.

"Мы четко осознаем, с чем нам придется столкнуться уже в ближайшее время и что именно следует сделать для нейтрализации врага на поле боя беспилотных систем", – подчеркнул главком.

Он поставил задачу формировать специальные подразделения, призванные выявлять и уничтожать российские высокотехнологичные дроновые подразделения, пункты управления и экипажи беспилотных авиационных комплексов.

"Тот, кто имеет преимущество в количестве и качестве БпС, сохраняет больше своих воинов и эффективнее уничтожает противника. И мы продолжаем удерживать преимущество в количестве применений FPV-дронов", – подчеркнул Сырский.