У 2026 році Росія планує вдвічі збільшити чисельність військ безпілотних систем – Сирський
У 2026 році росіяни планують збільшити удвічі чисельність військ безпілотних систем – до понад 160 000 осіб. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
За його словами, росіяни пішли шляхом України й створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 000 військових. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165 500. А до 2030 року – майже до 210 000 осіб.
Сирський додав, що Силам оборони відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів у Росії виконано на 106% за рік і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БпЛА щодоби.
"Ми чітко усвідомлюємо, з чим нам доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем", – наголосив головком.
Він поставив завдання формувати спеціальні підрозділи, покликані виявляти й знищувати російські високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів.
"Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів", – наголосив Сирський.
- Експерт з озброєння Defense Express Киричевський розповідав, що тривала російська атака на Київ 27 грудня свідчить про те, що Росія не лише накопичила "шахедів", але й збільшила кількість персоналу БпЛА.
- У ніч проти 6 січня 2026 року Сили оборони уразили три пункти управління БпЛА ворожої армії.
