У 2026 році Росія планує вдвічі збільшити чисельність військ безпілотних систем – Сирський

До 2030 року РФ має намір масштабувати війська безпілотних систем до понад 200 000 осіб

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

У 2026 році росіяни планують збільшити удвічі чисельність військ безпілотних систем – до понад 160 000 осіб. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За його словами, росіяни пішли шляхом України й створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 000 військових. На другому етапі, у 2026 році, їх планують розширити удвічі – до 165 500. А до 2030 року – майже до 210 000 осіб.

Сирський додав, що Силам оборони відомо, що держзамовлення з виробництва далекобійних дронів у Росії виконано на 106% за рік і воєнно-промисловий комплекс країни-агресора виробляє понад 400 таких БпЛА щодоби.

"Ми чітко усвідомлюємо, з чим нам доведеться зіткнутися вже найближчим часом і що саме слід зробити для нейтралізації ворога на полі бою безпілотних систем", – наголосив головком.

Він поставив завдання формувати спеціальні підрозділи, покликані виявляти й знищувати російські високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів.

"Той, хто має перевагу в кількості і якості БпС, зберігає більше своїх воїнів та ефективніше нищить противника. І ми продовжуємо утримувати перевагу в кількості застосувань FPV-дронів", – наголосив Сирський.