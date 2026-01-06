Сили оборони уразили нафтобазу в Липецькій області й три пункти управління БпЛА

Після удару на нафтобазі поблизу Стрілецьких Хуторів у РФ почалася пожежа

Нафтобаза (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 6 січня Сили оборони уразили об’єкти окупантів у Росії та на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Українські оборонці вдарили по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області Росії. Ціль уражено. Зафіксовано вибухи, виникла пожежа.

Уночі губернатор Липецької області Ігор Артамонов скаржився на пожежу на промисловому об'єкті, однак не конкретизував. Загоряння почалося нібито після "падіння" безпілотника.

Крім того, уражено пункти управління безпілотних літальних апаратів у районах:

→ Покровськ, Донецька область;

→ Валєтовка, Курська область Росії;

→ Грайворон, Бєлгородська область Росії.

Також уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі села Новоянісоль на тимчасово окупованій території Донецької області й район зосередження окупантів поблизу Старосєлья Бєлгородської області.