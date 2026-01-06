Росіяни заявляють про пожежу на нафтозаводі під Липецьком: знову прилітали дрони – відео

Внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа на підприємстві в російській Усмані

Усмань (Фото: адміністрація міста)

У ніч проти 6 січня Росія знову опинилася під ударами безпілотників, зокрема прилітало по Липецькій області. Про це повідомили місцеві пабліки, губернатор Ігор Артамонов та російський Telegram-канал ASTRA.

Жителі Усмані повідомили про вибухи й пожежу на нафтобазі.

Губернатор підтвердив займання на промисловому об'єкті, однак не конкретизував. Пожежа почалася нібито після "падіння" безпілотника.

Згідно з аналізом ASTRA кадрів очевидців, після атаки спалахнула Усманська нафтобаза, розташована в селі Стрілецькі хутори.

Це підприємство займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом.

Також місцеві пабліки пишуть про вибухи у Пензі, Твері, Башкортостані.