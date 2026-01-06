Росіяни заявляють про пожежу на нафтозаводі під Липецьком: знову прилітали дрони – відео
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У ніч проти 6 січня Росія знову опинилася під ударами безпілотників, зокрема прилітало по Липецькій області. Про це повідомили місцеві пабліки, губернатор Ігор Артамонов та російський Telegram-канал ASTRA.
Жителі Усмані повідомили про вибухи й пожежу на нафтобазі.
Губернатор підтвердив займання на промисловому об'єкті, однак не конкретизував. Пожежа почалася нібито після "падіння" безпілотника.
Згідно з аналізом ASTRA кадрів очевидців, після атаки спалахнула Усманська нафтобаза, розташована в селі Стрілецькі хутори.
Це підприємство займається продажем, зберіганням і перевалкою нафтопродуктів, а також надає послуги з перевезення нафтопродуктів власним автотранспортом.
Також місцеві пабліки пишуть про вибухи у Пензі, Твері, Башкортостані.
- У ніч проти 1 січня Сили оборони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії та інші об'єкти окупантів.
- У ніч проти 4 січня Москву атакували десятки дронів. У російській столиці було затримано понад 140 рейсів. А увечері 4 січня в Липецькій області повідомили про атаку дронів і пожежу в місті Єлець.
Коментарі (0)