Россияне заявляют о пожаре на нефтезаводе под Липецком: снова прилетали дроны – видео

В результате атаки беспилотников начался пожар на предприятии в российской Усмани

Усмань (Фото: администрация города)

В ночь на 6 января Россия снова оказалась под ударами беспилотников, в частности прилетало по Липецкой области. Об этом сообщили местные паблики, губернатор Игорь Артамонов и российский Telegram-канал ASTRA.

Жители Усмани сообщили о взрывах и пожаре на нефтебазе.

Губернатор подтвердил возгорание на промышленном объекте, однако не конкретизировал. Пожар начался якобы после "падения" беспилотника.

Согласно анализу ASTRA кадров очевидцев, после атаки вспыхнула Усманская нефтебаза, расположенная в селе Стрелецкие хутора.

Это предприятие занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по перевозке нефтепродуктов собственным автотранспортом.

Также местные паблики пишут о взрывах в Пензе, Твери, Башкортостане.