Россияне заявляют о пожаре на нефтезаводе под Липецком: снова прилетали дроны – видео
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 6 января Россия снова оказалась под ударами беспилотников, в частности прилетало по Липецкой области. Об этом сообщили местные паблики, губернатор Игорь Артамонов и российский Telegram-канал ASTRA.
Жители Усмани сообщили о взрывах и пожаре на нефтебазе.
Губернатор подтвердил возгорание на промышленном объекте, однако не конкретизировал. Пожар начался якобы после "падения" беспилотника.
Согласно анализу ASTRA кадров очевидцев, после атаки вспыхнула Усманская нефтебаза, расположенная в селе Стрелецкие хутора.
Это предприятие занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также предоставляет услуги по перевозке нефтепродуктов собственным автотранспортом.
Также местные паблики пишут о взрывах в Пензе, Твери, Башкортостане.
- В ночь на 1 января Силы обороны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России и другие объекты оккупантов.
- В ночь на 4 января Москву атаковали десятки дронов. В российской столице было задержано более 140 рейсов. А вечером 4 января в Липецкой области сообщили об атаке дронов и пожаре в городе Елец.
