Москву атаковали десятки дронов: в городе слышали взрывы, задержаны более 140 рейсов

Мэр столицы Собянин сообщил о якобы сбивании над городом более двух десятков дронов, в то же время в Минобороны РФ рассказали о якобы 11 сбитых БпЛА

Аэропорт "Внуково" (Фото: Российские пропагандистские медиа)

В ночь на 4 января беспилотники атаковали Москву. Местные жители слышали взрывы, два аэропорта приостанавливали работу. Мэр города Сергей Собянин заявил о якобы сбивании 21 дрона на подлете к столице, в Минобороны сообщили о якобы 11 сбитых над Московским регионом дронах.

Жители Одинцовского и Домодедовского округов сообщали о 4-5 взрывах и вспышках в небе.

В аэропортах "Внуково" и "Жуковский" вводились ограничения из-за атаки дронов. Задержаны 107 рейсов на прилет и 38 на вылет.

В то же время Министерство обороны РФ заявило о якобы перехвате 90 беспилотников над различными регионами. Из них 11 якобы уничтожили над территорией Московской области, в том числе три непосредственно над Москвой.

БпЛА на Москву (Фото: Российские пропагандистские медиа)