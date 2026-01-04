Москву атакували десятки дронів: у місті чули вибухи, затримано понад 140 рейсів
Аеропорт "Внуково" (Фото: Російські пропагандистські медіа)

У ніч проти 4 січня безпілотники атакували Москву. Місцеві жителі чули вибухи, два аеропорти призупиняли роботу. Мер міста Сергій Собянін заявив про буцімто збиття 21 дрона на підльоті до столиці, в Міноборони повідомили про нібито 11 збитих над Московським регіоном дронах.

Жителі Одинцовського та Домодєдовського округів повідомляли про 4-5 вибухів і спалахи в небі.

В аеропортах "Внуково" та "Жуковський" вводились обмеження через атаку дронів. Затримано 107 рейсів на приліт і 38 на виліт.

Водночас Міністерство оборони РФ заявило про нібито перехоплення 90 безпілотників над різними регіонами. З них 11 буцімто знищили над територією Московської області, зокрема три безпосередньо над Москвою.

БпЛА на Москву (Фото: Російські пропагандистські медіа)
  • У ніч проти 1 січня Сили оборони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії та інші об'єкти окупантів.
  • У ніч проти 2 січня безпілотники атакували Росію, в результаті чого зайнялася пожежа в одному з районів міста Новокуйбишевськ Самарської області.
