Липецкую область атаковали дроны: в районе завода "Энергия" – крупный пожар: видео

В городе Елец объявили "красный уровень опасности", загорелся якобы один из цехов завода с военной продукцией

Елец атаковали дроны (Фото: российские источники)

Вечером 4 января в Липецкой области России сообщили о вероятной атаке беспилотников. В городе Елец произошел пожар, предположительно, на заводе "Энергия", который производит продукцию для оборонной и гражданской промышленности.

Подробности о пожаре отсутствуют. Губернатор Липецкой области сообщил, что в регионе действует "красный уровень угрозы БпЛА", но атаку на область он не комментировал. Глава Ельца Вячеслав Жабин также не комментировал атаку на город.

Telegram-канал Exilenova+ сообщает о "многочисленных попаданиях" дронов в цеха завода "Энергия", предположительно, горит один из них, где производилась военная продукция.

Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство автономных источников питания для авиации, гражданского речного и морского флота, радиотехники, бытовых приборов и т.д.

Предположительно, пожар в городе Елец, Липецкая область, РФ (Фото: российские источники)