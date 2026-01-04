Липецкую область атаковали дроны: в районе завода "Энергия" – крупный пожар: видео
Вечером 4 января в Липецкой области России сообщили о вероятной атаке беспилотников. В городе Елец произошел пожар, предположительно, на заводе "Энергия", который производит продукцию для оборонной и гражданской промышленности.
Подробности о пожаре отсутствуют. Губернатор Липецкой области сообщил, что в регионе действует "красный уровень угрозы БпЛА", но атаку на область он не комментировал. Глава Ельца Вячеслав Жабин также не комментировал атаку на город.
Telegram-канал Exilenova+ сообщает о "многочисленных попаданиях" дронов в цеха завода "Энергия", предположительно, горит один из них, где производилась военная продукция.
Основным направлением деятельности предприятия является разработка и производство автономных источников питания для авиации, гражданского речного и морского флота, радиотехники, бытовых приборов и т.д.
- В ночь на 4 сентября Москву атаковали десятки дронов. В российской столице были слышны взрывы, задержано более 140 рейсов.
- Накануне, в ночь на 1 января, Силы обороны атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России и другие объекты оккупантов.
