Липецьку область атакували дрони: в районі заводу "Енергія" – масштабна пожежа: відео

У місті Єлець оголосили "червоний рівень небезпеки", спалахнув нібито один із цехів заводу з військовою продукцією

Єлець атакували дрони (Фото: ресурси росіян)

Увечері 4 січня в Липецькій області Росії повідомили про нібито атаку дронів. У місті Єлець спалахнула пожежа, попередньо, на заводі "Енергія", який виробляє продукцію для оборонної та цивільної промисловості.

Деталей щодо пожежі немає. Губернатор Липецької області повідомив, що в регіоні діє "червоний рівень загрози БпЛА", але атаку на область він не коментував. Глава Єльця В'ячеслав Жабін також не коментував атаку по місту.

Telegram-канал Exilenova+ повідомляє про "чисельні влучання" дронів у цехи заводу "Енергія", палає нібито один із них, де виробляли військову продукцію.

Основний напрямок діяльності підприємства – розробка та виробництво автономних джерел живлення для авіації, цивільного річкового та морського флотів, для радіотехніки, побутових приладів тощо.

Нібито пожежа у місті Єлець, Липецької області РФ (Фото: ресурси росіян)