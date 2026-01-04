Липецьку область атакували дрони: в районі заводу "Енергія" – масштабна пожежа: відео
Увечері 4 січня в Липецькій області Росії повідомили про нібито атаку дронів. У місті Єлець спалахнула пожежа, попередньо, на заводі "Енергія", який виробляє продукцію для оборонної та цивільної промисловості.
Деталей щодо пожежі немає. Губернатор Липецької області повідомив, що в регіоні діє "червоний рівень загрози БпЛА", але атаку на область він не коментував. Глава Єльця В'ячеслав Жабін також не коментував атаку по місту.
Telegram-канал Exilenova+ повідомляє про "чисельні влучання" дронів у цехи заводу "Енергія", палає нібито один із них, де виробляли військову продукцію.
Основний напрямок діяльності підприємства – розробка та виробництво автономних джерел живлення для авіації, цивільного річкового та морського флотів, для радіотехніки, побутових приладів тощо.
- У ніч проти 4 січня Москву атакували десятки дронів. У російській столиці чули вибухи, затримано понад 140 рейсів.
- Напередодні, у ніч проти 1 січня, Сили оборони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії та інші об'єкти окупантів.
