СБУ уразила ракетно-артилерійський арсенал та нафтобазу у Росії – джерело

Ілюстративне фото: пресслужба СБУ

Бійці Служби безпеки України уразили ракетно-артилерійський арсенал у Костромській та нафтобазу в Липецькій області Росії. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у відомстві.

За його словами, захисники з Центру спецоперацій "Альфа" успішно відпрацювали далекобійними дронами по двох об'єктах окупантів у тилу РФ.

"У Нейському районі Костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ). На цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів. Місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів", – розповів співбесідник.

Він зауважив, що цей арсенал був важливим для окупантів – з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня на західному та центральному напрямках.

Також, додав співрозмовець, дрони СБУ вразили нафтобазу "Геркон Плюс" у населеному пункту Стрілецькі Хутори Липецької області: "Внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку".

"У Новому році СБУ продовжує успішно працювати по військових та нафтових об’єктах РФ, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати свою армію боєприпасами та паливом. Усі російські тилові об’єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями", – підсумував співбесідник LIGA.net у спецслужбі.

ОНОВЛЕНО. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження цих об'єктів та інших цілей окупантів.

Відстань від арсеналу у Костромській області до російсько-українського кордону – близько 900 кілометрів по прямій, від Стрілецьких хуторів – близько 250 км.